İzmir'de hüsran! Başkan Tugay: Görüşme yolu kapandı

İzmir’de bir haftadır devam eden grevle ilgili konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sendikayla yürütülen görüşmelerin artık sona erdiğini belirterek, “Benim açımdan bu kişilerle görüşme yolu kapanmıştır. Ben görüşmek isterim ancak bu anlayışla görüşmemiz ve anlaşmamız mümkün değildir” açıklamasında bulundu.

İZENERJİ, İZELMAN VE EGE ŞEHİR PLANLAMA EMEKÇİLERİ GREVE DEVAM EDİYOR

DİSK/Genel-İş İzmir 1, 2, 3 ve 9 Nolu Şubelerde örgütlü olan İZENERJİ, İZELMAN ve Ege Şehir Planlama emekçileri, grevlerini sürdürürken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’dan sürece ilişkin dikkat çeken açıklamalar geldi.

“SADECE ANLAŞMAK İÇİN ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPTIK”

Tugay, “Şunu söyleyeyim daha önce konuştuğumuz rakamların üzerinde bir rakamla anlaşmaya çalışıyoruz. İlk altı ay yüzde 30, ikinci altı ay yüzde 19 artış verdik. Yan haklarda da işe devam ve rapor primi hariç diğer haklar korundu. Daha önce telaffuz ettiğim rakamların üzerine çıkmış olduk fakat burada maruz kaldığım pazarlıktan çok rahatsızım” ifadelerini kullandı.

“SİYASET KOKAN LAFLAR EDİLİYOR”

Belediyenin içinde bulunduğu ekonomik koşullara dikkat çeken Tugay, “Günlerdir belediyenin bulunduğu ekonomik şartlar içerisinde durumu anlatmaya çalışıyorum. Arkamızda da İzmir halkı diyor ki belediyeyi sıkıntıya sokacak anlaşmaya imza atma. DİSK temsilcileri, yöneticileri siyaset kokan laflar ediyorlar. Siyasete malzeme edilmeye çalışılıyor. Açıkçası kimin ne kadar siyasi niyetlerle bu işe dahil olduğunu çözemez hale geldik. Şube başkanlarından birisi kurultay delegemiz. Ege Bölge Başkanı milletvekili adayı olmayı planladığını bizzat bildiğimiz bir arkadaşımız. Ben şimdi bunlardan ari olarak Belediye Başkanı olarak baktığımda siyaset yapmadığıma eminim. Amacım siyaset yapmak değil belediyeyi yönetmek” dedi.

“SORUMLULUĞUM İZMİRLİLERE KARŞI”

Konuşmasında bütçe dengelerine de değinen Tugay, “Sorumluluğum İzmirlilere karşı. Şehrin hizmete ihtiyacı var. O hizmet için bütçeye ihtiyaç var. Diğer taraftan arkadaşlarımızın ücretlerinin düzenli ödenmesine ihtiyaç var. Bu denklemde her şeyin yerine oturması zorlanacak bir limit var. Biz bu limiti zorladık. Önümüzdeki günlerde şu konuştuğumuz rakamlar da bize zorluk çıkaracak rakamlar” şeklinde konuştu.

“SENDİKANIN TÜRKİYE’NİN ŞARTLARINI GÖRMESİ GEREKİYOR”

Tugay, “Bizim sendikadan beklentimiz kurumun, Türkiye'nin şartlarını görmesi. İzmir halkını sıkıntıya sokmaması, anlayışla karşılaması ve imzayı atması. Ben bu akşam sadece ve sadece pazarlığın başka boyutuyla bizimle muhatap olan insanlar gördüm. Bana Türkiye'nin halinden, İzmir'in halinden anlayacak insanlar lazım. Beni anlamalarını istemiyorum ama bu toplumu, bu şehri, bu ülkeyi anlamak zorundalar. Belediye bütçesini en doğru, en adaletli nasıl kullanırız onu konuşuyoruz” ifadelerine yer verdi.

“ŞİMDİYE KADAR İMZALANMAMIŞ RAKAMLAR SUNULDU”

“Bana en acı gelen şu ki, şu önerdiğimiz rakamlarla geldiği rakamlar hiçbir sendikanın şimdiye kadar imzalamadığı rakamlar. Biz bu süreçte karşımızda sadece değişik niyetleri olan, sendikal anlaşma dışı niyetleri olan, iktidar güç mücadelesi veren gruplar görüyoruz. Kamuoyuna yansıyan siyasi açıklamalar herkesin malumu. Ben halkımıza hizmet etmeye çalışıyorum” dedi.

“ANLAŞMAYI ZORA SOKAN GRUP GÖRDÜM”

“Bu durum çok dramatik bir durumdur. Günlerdir arkadaşlarımız bu görüşmeleri sürdürüyorlar. Bana bugün belki anlaşabiliriz dediler, geldim. Ancak anlaşmayı zora sokmak için bir şeyler söyleyen grup gördüm. Bu durumu önce bu sendikalara umut bağlayan, sonuç bekleyen çalışanlarımıza havale ediyorum. Sonra da İzmir halkının takdirine havale ediyorum. Diyorlarsa ki bu arkadaşların yaptığı doğrudur, lütfen gelsin bana söylesin.”

“GÖRÜŞME YOLU KAPANMIŞTIR”

“Sadece anlaşmak için üzerimize düşeni yaptık. Benim açımdan bu kişilerle görüşme yolu kapanmıştır. Ben görüşmek isterim ancak bu anlayışla görüşmemiz ve anlaşmamız mümkün değildir” diyerek açıklamasını sonlandırdı.