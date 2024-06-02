İzmir'de ilaçlama çalışması yapıldı

İzmir'in Selçuk Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin de verdiği desteke sivrisineklerin üreme alanı olan Küçük Menderes ve Pamucak bölgesinde yer alan su birikintileri, gölet, bataklık ve sazlık alanlara dron ile ilaçlama çalışması yaptı.

Dron ile ilaçlama çalışmaları yapılırken İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin görevli ekiplerine destek olan Veteriner Hekim Mehmet Hür Öztürk, kullanılan ilacın tamamen biyolojik olduğunu söyleyerek "Sadece sivrisinek larva formuna etki ederek fayda alabileceğimiz kararına vardık. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerine desteklerinden dolayı teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Tabiatın ve çevrenin sağlığına zarar vermeyen, sadece sivrisinek larvaları üzerinde etkili olarak arı ve diğer uçarlara da zarar vermeyen ilaçlama tekniği belirli aralıklarla sürecek.

Yaz ayları boyunca sinek ve haşere sorununu kontrol altına alınacağını vurgulayan İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucunda, bölgedeki vatandaşların yaz aylarını sinek ve haşere problemi olmadan geçirmesini amaçlıyor.

Selçuk'ta yaşayan halkın rahat ve sağlıklı bir yaz mevsimi geçirmesi için ilaçlama çalışmalarına yoğunluk Selçuk Belediyesi, ayrıca ilaçlama araçları ile düzenli şekilde tüm yeşil alanlarda, cadde ve sokaklarda gece ilaçlamaları yapmayı da sürdürüyor.