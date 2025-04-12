İzmir'de insanlık öldü dedirtti! Vicdansız şahıs köpeği ezip arkasına bile bakmadı

Düzenleme: Kaynak: İHA
İzmir'de insanlık öldü dedirtti! Vicdansız şahıs köpeği ezip arkasına bile bakmadı

İzmir'de bir sürücü, yolda yatan bir köpeğin üzerinden geçti, arkasına bile bakmadan gitti. İnsanlığını kaybeden vicdansız şahıs, görüntüleri izleyenler tarafından tepki çekti. Vatandaşlar, köpeğin çığlıklarına kayıtsız kalmadı.

Olay, 9 Nisan günü İzmir Bornova ilçesi Kazım Dirik Mahallesi 301 sokakta meydana geldi. 35 BUT 424 plakalı otomobil sürücüsü, seyir halindeyken yolda yatan bir köpeğin üzerinden aracıyla geçti. Yaralanan köpek acı içerisinde kaçarken, araç sürücüsü arkasına bile bakmadan yoluna devam etti. Kaza sonrası yaralanan köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yürek sızlatan o anlar ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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"ÇIĞLIKLARI DUYUP GELDİK"

Meydana gelen olayda köpeğin sesini duyup dışarı çıktığını söyleyen esnaf, "Köpeğin çığlıklarını duyduk, içerden koşturduk. Araba ezip geçmiş köpeği. Köpeğin şu an durum fena değil, bakıyoruz, besliyoruz iyi şu anda" dedi.

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