İzmir'de IŞİD operasyonu: 11 şüpheli yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından IŞİD'e yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Menemen'de 11 kişinin örgütsel faaliyet yürüttüğü belirlendi.
11 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, belirlenen adreslere operasyon düzenlenerek arama gerçekleştirildi. Operasyonda yakalanan zanlıların ikametlerindeki aramalarda silah, örgütsel yayın ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
TUTUKLANAN ŞAHISLARLA BAĞLANTILARI TESPİT EDİLDİ
Öte yandan gözaltına alınan 11 kişinin, İzmir'de IŞİD'e yönelik 18 Mayıs 2024'te gerçekleştirilen operasyonda tutuklanan 20 şüpheli ile bağlantılı oldukları belirlendi.