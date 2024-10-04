İzmir'de kadınların etek altı görüntülerini çeken sapık linç edildi

İzmir Alsancak'ta bir şahsın, kadınların etek altı görüntülerini çektiği iddia edildi.

Polis ekipleri, olay yerine hızla ulaştı. Şüpheli şahsın gözaltına alındığı bildirildi. Olay, çevrede bulunan vatandaşların büyük tepkisine neden oldu.

Bunun üzerine çevredeki diğer vatandaşlar, görntüleri çektiği iddia edilen sapık, çevredeki vatandaşlar tarafından darp edildiği görüldü.

Olay yerine gelen polisler, şüpheliyi gözaltına alırken o anlar cep telefonlarıyla kayda alındığı söylendi.

Görüntülerde adamın yüzünün kanlar içinde kaldığı görülürken serin kanlılığı da dikkat çekti.