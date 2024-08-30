İzmir'de kedi ve köpek katliamı

Kaynak: DHA
İzmir'de kedi ve köpek katliamı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 5 köpek ile 6 kedi zehirlenerek, öldürüldü. İki köpek ise tedavi altına alındı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde kedi ve köpek zehirlenerek, katledildi. İlk belirlemelere göre 5 köpek ve 6 kedinin cansız bedeni bulundu. ANDA Arama Kurtarma ile Hayven Arama Kurturma Derneği ekipleri bölgede zehirlenen başka hayvan olup olmadığını araştırıyor.

Seferhisar'ın Sığacık Mahallesi 139/3 Sokak civarında dün saat 17.00 sıralarında vatandaşlar, acı çeken ve ölen hayvanları olduğunu görüp, yetkililere durumu bildirdi. Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri, Seferihisar İlçe Tarım Müdürlüğü, Seferihisar Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi barınak ekipleri bölgeye gelerek inceleme başlattı. Ekipler, 5 köpek ve 6 kedinin zehirlenerek öldürüldüğünü tespit ederken, 2 köpek ise tedaviye aldı. ANDA Arama Kurtarma ile Hayvan Arama Kurtarma Derneği ekipleri de bölgeye geldi. Saat 23.30 itibarıyla alan taramasına başlayan ekipler, bölgede zehirlenen başka hayvan olup olmadığını araştırıyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Seferihisar Belediyesi'nden yapılan açıklamada zehirlenmelerin tüm yönleriyle araştırıldığı ve sorumluların tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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