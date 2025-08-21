İzmir’de köpeklerden kaçarken canından oldu

Kaynak: AA
İzmir’de köpeklerden kaçarken canından oldu

İzmir Menderes’te köpeklerden kaçarken otomobilin çarptığı 55 yaşındaki Fidan Deveci, hayatını kaybetti. Sürücü S.K. gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Fidan Deveci (55), 17 Ağustos'ta İzmir'in Menderes Belediyesi sınırları içerisindeki Oğlananası Mahallesi'nde yürürken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Bu sırada S.K. (38) idaresindeki 48 GT 939 plakalı otomobil, köpeklerden kaçmaya çalışan Deveci'ye çarptı.

Yaralanan Deveci, bölgeye yönlendirilen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

Deveci, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili otomobilin sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son Haberler
İmamoğlu’ndan CHP’li vekillere mektup: Birlik ve dayanışma çağrısı yaptı
İmamoğlu’ndan CHP’li vekillere mektup: Birlik ve dayanışma çağrısı yaptı
Fransa'dan flaş haber! Galatasaray-Singo
Fransa'dan flaş haber! Galatasaray-Singo
İzmir’de köpeklerden kaçarken canından oldu
İzmir’de köpeklerden kaçarken canından oldu
Osmaneli Belediye Başkanı Torun'u personeli doğum gününde yalnız bırakmadı
Osmaneli Belediye Başkanı Torun'u personeli doğum gününde yalnız bırakmadı
Kaymakam Kılıç “Sıradışı Okuryazarlık” Türkiye birincisi Bedriye Engin’i ziyaret etti
Kaymakam Kılıç “Sıradışı Okuryazarlık” Türkiye birincisi Bedriye Engin’i ziyaret etti