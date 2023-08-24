İzmir'de korkunç cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

İzmir’in Konak ilçesinde bir otoparkta işlenen korkunç cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

KAYNAK: İHA
İzmir'de korkunç cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Şüpheli, kardeşiyle duruşması olan kişiyi öldürdü

İHA'nın haberine göre; görüntülerde, şüphelinin kardeşiyle aralarında ‘silahla kasten yaralama’ suçundan duruşması olan kişiyi defalarca ateş ederek öldürdüğü görülüyor.

Olay sabah saatlerinde meydana geldi

Olay, sabah saat 05.45 sıralarında 1471 Sokak’ta bulunan otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine getirilen Selami Arslan, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekiplerince otopark çevresinde yapılan incelemelerde, 7 adet boş kovan olduğu ve 06 CKK 598 plakalı aracın sol arka kapasına mermi isabet ettiği belirlendi. Yapılan detaylı araştırmalarda olayın şüphelisinin Soykan A. olduğu tespit edildi.

Cinayet zanlısı kaçtı

Otoparkta işlenen korkunç cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; kalabalık grubun ayak üstü tartıştığı ve şüphelilerden Soykan A.'nın, Selami Arslan’a defalarca ateş ettiği yer aldı. Öte yandan cinayet şüphelisinin, hayatını kaybeden Süleyman Arslan’ın kardeşi olan B.A. ile aralarında ‘silahla kasten yaralama’ suçundan sabah duruşması olduğu ve husumetin bundan kaynaklandığı öğrenildi. Olay yerinden kaçan cinayet zanlısını yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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