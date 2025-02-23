İzmir’de korkunç kaza! Minibüs ile çarpışan otomobil ters döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA

İzmir Buca’da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Kazada ters dönen otomobildeki 3 kişi ile minibüs sürücüsü yaralandı. Yaralılardan 2’si hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 04.00 sıralarında, İşçievleri Mahallesi 361 Sokak ile Fevzi Çakmak Caddesi'nin kesişiminde meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 35 AOE 404 plakalı otomobil 361 Sokak'tan çıktığı sırada Fevzi Çakmak Caddesi'nden gelen 35 BSİ 475 plakalı minibüs ile çarpıştı.

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OTOMOBİL TERS DÖNDÜ

Kazada ters dönen otomobilde arkadaş oldukları öğrenilen 3 kişi ile minibüs sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tedaviye alınan yaralılardan İsmail Altay (40) ve Altan Yıldırım (37), doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. 2 yaralının ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

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