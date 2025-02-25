İzmir'de korkunç olay! Babasını tabancayla öldürdü

Düzenleme: Kaynak: DHA
İzmir'de korkunç olay! Babasını tabancayla öldürdü

İzmir'de 3 ay önce annesini kaybeden ve psikolojik sorunlar yaşayan 25 yaşındaki Abdullah M. kahvehane önünde tartıştığı babası Metin M.'yi (47) tabancayla öldürdü. Olayın ardından jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, saat 09.00 sıralarında, İzmir Kınık ilçesi kırsal Yayakent Mahallesi'nde meydana geldi. Annesi 3 ay önce yaşamını yitiren, psikolojik sorunlar yaşadığı belirtilen Abdullah M. ile babası Metin M. arasında mahalle meydanındaki kahvehane önünde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Abdullah M., yanındaki tabancasını babasına doğrultup peş peşe ateşledi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Metin M., yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Metin M.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Metin M.'nin cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, Abdullah M.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.

İzmir'de korkunç olay! Babasını tabancayla öldürdü

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