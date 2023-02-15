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Lastik bayisinde yangın

İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan bir lastik bayisinde yangın çıktı.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 08:14
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İzmir’de lastik bayisinde yangın

Lastik bayisinde yangın
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İHA’nın haberine göre, yangın akşam saatlerinden Pınarbaşı Mahallesi Kemalpaşa Caddesi’nde bulunan bir lastik bayisinin deposunda çıktı. Alevler gökyüzünü aydınlatırken, ihbar üzerine adrese çok sayıda polis, itfaiye, ambulans, 110 AKS ve TOMA sevk edildi.

Polis ekipleri caddedeki trafik akışını durdururken, geçtiğimiz hafta 3 tır lastik getirildiği öğrenilen bayide çıkan yangın, yakınlardaki benzin istasyonuna sıçramadan itfaiye ve TOMA ile yapılan müdahaleler sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Öte yandan, yangın esnasında bayide bulunan 4 personelin kendisini iş yerinden dışarı attığı ve herhangi bir yaralanma olayı olmadığı öğrenilirken, yangının mutfakta bulunan ısıtıcının açık bırakılması nedeniyle çıktığı ileri sürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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