İzmir'de Milli Takım coşkusu

Düzenleme: Kaynak: AA
İzmir'de Milli Takım coşkusu

A Milli Futbol Takımımız, İzlanda maçının oynanacağı İzmir'e ulaştı. Ay-Yıldızlı kafileyi taraftarlar karşıladı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, İzmir'e ulaştı.

Galler'in başkenti Cardiff'ten ay-yıldızlı kafileyi taşıyan özel uçak, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na indi.

Havalimanında taraftarın karşıladığı yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı milli takım kafilesi, otobüsle kalacağı otele geçti.

Uluslar Ligi'nde gruptaki ilk maçında dün Galler ile deplasmanda 0-0 berabere kalan A Milli Takım, 9 Eylül Pazartesi günü İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda İzlanda'yı konuk edecek.

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