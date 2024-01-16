İzmir'de milyar dolarlık ‘kara para’ operasyonu: İşin içinden gümrük memurları çıktı

Kaynak: DHA
İzmir'de milyar dolarlık ‘kara para’ operasyonu: İşin içinden gümrük memurları çıktı
İzmir’in Çeşme ilçesinde, yolsuzluk, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 4'ü gümrük memuru 6 kişi tutuklandı. Zanlıların, 1 milyar 142 milyon 510 bin dolar, 18 milyon Euro ve 6 milyon 950 bin kronu sahte belgelerle ülkeye giriş yapmış gibi gösterdiği ortaya çıktı.

İzmir’in Çeşme ilçesinde Gümrük Muhafaza Müdürlüğü'nde görev yapan 4'ü gümrük memuru olmak üzere 6 şüphelinin 'suç gelirlerinin aklanması', 'görevi kötüye kullanma', 'resmi belgede sahtecilik', 'rüşvet', 'bilişim sistemlerine girme' suçları işlediği tespit edildi.

6 şüpheliyi fiziki ve teknik takibe alan polis ekipleri, yapılan çalışmalar sonrası şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, usulsüz yollardan sahte belgelerle ülkeye giriş yapılmış gibi gösterilerek sisteme dahil edildiği değerlendirilen 1 milyar 142 milyon 510 bin dolar, 18 milyon Euro ve 6 milyon 950 bin Danimarka kronu çıktı.

Söz konusu evlerden ayrıca 4 farklı seri numaraları olan 1 ABD doları, 1 sahte MİT kimliği, çok sayıda ziynet eşya ve dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, 'kaçakçılıkla mücadele kanunu' kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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