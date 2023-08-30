İzmir'de motosiklet ve klasik otomobillerle '30 Ağustos' korteji

İzmir Motosiklet Kulübü öncülüğünde ve Ege Motosiklet Grubu katkılarıyla yüzlerce motosiklet tutkunu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü için bir araya geldi.

Çiğli ilçesinde buluşan yaklaşık 500 motosikletli Türk bayraklarıyla şehir turu atıp Gündoğdu Meydanı'na geldi.

2010 yılından beri bu kortejleri gerçekleştirdiklerini anlatan İzmir Motosiklet Kulübü Başkanı Melih Çırpar, "Bugün yine 13'üncü yılımızda hem kulübümüz hem de motosikletli diğer kulüplerle beraber coşkuyla 30 Ağustos'u kutluyoruz. Sosyal medya kanallarından duyurularımızı yaptık. Buradan Gündoğdu Meydanı'na gösteri sürüşü yapacağız" diye konuştu.

'GELENEĞİ DEVAM ETTİRİYORUZ'

Korteje katılan Onur Çil de "Çok güzel bir etkinlik. Milli bayramları bu şekilde kutluyor olmak önemli. Motosiklet kullanmaya başlamadan önce de kulübü tanıyordum. Ehliyet alıp motosiklet kullanmaya başlamamla beraber kulübe üye oldum. Gurur duyuyorum. Motosiklet kullanan herkesin bu tarz kortejlere katılmasını tavsiye ederim" dedi.

Yıllardır korteje katıldığını dile getiren Harun Kayaaslan ise "Geleneği devam ettiriyoruz. Motosiklet sevdası bende 17-18 yaşında skuter ile başladı. Yavaş yavaş motosiklete döndüm. 20 yıla yakındır motor üzerindeyim. Milli bayramlarda tüm motosiklet sevdalılarının bizi desteklemelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Korteje babasıyla birlikte katılan 16 yaşındaki lise 2'nci sınıf öğrencisi Ekin Gündüz de "Motorlara küçük yaştan beri ilgim var. Babamla birlikte geldim. İlk defa korteje katılacağım. İlerleyen zamanlarda kendim sürmek istiyorum" dedi.

Karşıyaka'da sahil güzergahını takip eden kortejin, Alsancak'a geldikten sonraki son durağı Gündoğdu Meydanı oldu.

KLASİK OTOMOBİLCİLER 30 AĞUSTOS'A RENK KATTI

İzmir Klasik Otomobil Derneği üyeleri de 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle, bugün saat 17.00'de Alsancak'ta bir araya geldi. 30 Ağustos zaferinin 101'inci yıl dönümünde İzmir Klasik Otomobil Derneği üyeleri, tarihi otomobilleriyle birlikte kortej oluşturdu.

Tarihi Havagazı Fabrikası önünde toplanan Klasik Otomobil Derneği üyeleri, araçlarını Türk bayraklarıyla donattı.

Kortej turu öncesi açıklamada bulunan İzmir Klasik Otomobil Derneği'nden Engin Turşak, "Amacımız milli bayramlarımıza, içimizdeki Atatürk sevgisi ile çağdaş yaşamı destekleyen anlayışımızla katılmak" diye konuştu.

Kornalarla başlayan kortej, Kordon sahil yolu güzergahını takip etti, kortej İnciraltı'nda son buldu.