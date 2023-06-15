İzmir’de öldüren yarış: 1 ölü, 1'i bebek 2 yaralı

İzmir’in Gaziemir ilçesinde başka bir otomobil ile yarış halinde olan araç park halindeki kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet önündeki araca çarparak yan yattı. Meydana gelen kazada biri bebek 2 kişi yaralanırken, kamyonet içerisinde bulunan 31 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

İzmir’de öldüren yarış: 1 ölü, 1'i bebek 2 yaralı

Kaza, 23.00 sıralarında Gaziemir Dokuz Eylül Mahallesi, Akçay Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 35 BOS 208 plakalı otomobil ile 35 ENG 73 plakalı otomobil, cadde üzerinde yarıştığı sırada 35 ENG 73 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle park halindeki 35 ANS 884 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet de önünde park halinde bulunan 01 TD 971 plakalı otomobile çarparak yan yattı. 35 BOS 208 plakalı otomobil ise kazaya karışmamak için yoldan çıkarak demir korkuluklara çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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YEMEK ALMAYA GELMİŞLERDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri, başka kazaya sebebiyet vermemek adına çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri kamyonet içerisinde sıkışan İnci Özparıltılı (31) ve Ö.A.Ö adlı 7 aylık bebeği kurtardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerin ardından İnci Özparıltılı, ambulans ile Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine, bebeği ise Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan anne Özparıltılı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan, kamyonetin yolun kenarında bulunan büfeden yemek almak için park edildiği, kazadan önce İnci Özparıltılı’nın eşinin büfeden yemek söylediği ve kazanın o sırada olduğu öğrenildi.

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KAZA YAPTIKTAN SONRA KAÇTI

Yarıştıkları iddia edilen ve meydana gelen kazada hafif şekilde yaralandığı öğrenilen 35 ENG 73 plakalı otomobilin sürücüsü, ambulans Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Demir korkuluklara savrulan 35 BOS 208 plakalı otomobilin sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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“KAMYONUN ÜZERİME DOĞRU UÇTUĞUNU GÖRDÜM”

Kazayı gören büfe çalışanı, “Büfede çalıştığım sırada kamyonun üzerime doğru uçtuğunu gördüm. Kendimi hemen dışarı attım. Baktım kamyonetin altında kadın yatıyordu ona yardımcı olmaya çalıştım. Ardından kamyonun sağ alt kısmında kadının çocuğunu gördük, hemen ona yardıma gittik” dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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