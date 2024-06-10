İzmir’de orman yangını

Yangın, bölgedeki vatandaşlar tarafından fark edilerek ihbar edildi. İhbar üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 uçak, 3 helikopter ve 15 arazöz ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun bir şekilde çalışmalara başladı.

Yangının şu an ne kadarlık bir alana yayıldığı ve herhangi bir can veya mal kaybının olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Yetkililer, yangının söndürülmesi için çalışmaların aralıksız devam ettiğini ve yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bölge sakinleri, dumanların yoğun olduğunu ve yangının hızla yayıldığını belirterek, yetkililerden yangını bir an önce kontrol altına almalarını talep ediyor.