İzmir’de park halindeki otomobillere silahla ateş eden iki zanlı tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
İzmir’de park halindeki otomobillere silahla ateş eden iki zanlı tutuklandı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde park halindeki otomobillere tabanca ile ateş ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan iki kişi sorguları sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskiizmir Caddesi'nde önceki gün akşam saatlerinde silah seslerini duyup dışarı çıkan K.K.Y., otomobiline ateş açıldığını görüp 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede otomobile 4 kurşun isabet ettiğini belirledi.

Ekipler, şüphelilerin E.Ö. (21) ve E.D. (25) olduğunu tespit etti. İki şüpheli, düzenlenen operasyonla olayda kullandıkları tabanca ve 154 uyuşturucu hapla yakalandı. Olayın kız meselesi yüzünden yaşandığı öne sürülürken, şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Öte yandan şüphelilerin motosikletle olay yerine gelip otomobile ateş açarak kaçtıkları anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmir’de park halindeki otomobillere silahla ateş eden iki zanlı tutuklandı

İzmir’de park halindeki otomobillere silahla ateş eden iki zanlı tutuklandı

İzmir’de park halindeki otomobillere silahla ateş eden iki zanlı tutuklandı

İzmir’de park halindeki otomobillere silahla ateş eden iki zanlı tutuklandı

İzmir’de park halindeki otomobillere silahla ateş eden iki zanlı tutuklandı

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