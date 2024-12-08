İzmir’de park halindeki otomobillere silahla ateş eden iki zanlı tutuklandı

Eskiizmir Caddesi'nde önceki gün akşam saatlerinde silah seslerini duyup dışarı çıkan K.K.Y., otomobiline ateş açıldığını görüp 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede otomobile 4 kurşun isabet ettiğini belirledi.

Ekipler, şüphelilerin E.Ö. (21) ve E.D. (25) olduğunu tespit etti. İki şüpheli, düzenlenen operasyonla olayda kullandıkları tabanca ve 154 uyuşturucu hapla yakalandı. Olayın kız meselesi yüzünden yaşandığı öne sürülürken, şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Öte yandan şüphelilerin motosikletle olay yerine gelip otomobile ateş açarak kaçtıkları anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.