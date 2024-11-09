İzmir’de PKK/KCK soruşturmasında 3 tutuklama

Kaynak: İHA
İzmir’de PKK/KCK soruşturmasında 3 tutuklama

İzmir'de PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, gözaltında bulunan 3 kişi tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda, geçtiğimiz günlerde İzmir merkez ve Muğla Bodrum'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. PKK/KCK içerisinde faaliyet yürüten, İzmir'de örgütün talimatıyla gerçekleşen eylem/etkinliklere katılan, haklarında açık/gizli tanık beyanları bulunan, aralarında toplam 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan gözaltına alınanlar arasında bulunan DBP Ege Bölge Sözcüsü A. K., EGE-TUHAYDER üyesi İ. A. ve İHD üyesi F. A. emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca AVESTA Dil ve Kültür Araştırmaları Derneği Başkanı R. K., DEM Parti Menemen İlçe Eşbaşkanı E. K., DEM Parti üyeleri A. C. ve R. E., İHD ve EGE-TUHAYDER üyeleri H. T. ile S. A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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