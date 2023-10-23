İzmir'de sahte içkiden zehirlenen bir kişi öldü

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, sahte içkiden zehirlendiği değerlendirilen İsmail Nişan hayatını kaybetti. Nişan'ın evinde yapılan kontrolde plastik şişelerde sahte içki bulundu.

KAYNAK: DHA
İzmir'de sahte içkiden zehirlenen bir kişi öldü

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, Bozyaka Mahallesi'nde smail Nişan'dan bir süredir haber alamayan yakınları evine gitti.

Yalnız yaşayan İsmail Nişan'ın evine giren yakınlar hareketsiz halde yatarken buldu.

Durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. İhbarla eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nişan'ın yaşamını yitirdiğini belirlendi.

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Evde yapılan kontrolde pet şişede sahte içki bulundu.

Sahte içkiden zehirlendiği değerlendirilen Nişan'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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