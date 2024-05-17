İzmir'de silahla vurulan hastane personeli yaşamını yitirdi

Kaynak: İHA
İzmir'de silahla vurulan hastane personeli yaşamını yitirdi
İzmir Konak’ta sokak ortasında tabancayla vurulan hastane personeli, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İzmir'de, Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde temizlik görevlisi olarak çalışan Yücel Ecelioğlu, Konak ilçesindeki bir sokakta tartıştığı iki kişi tarafından vuruldu.

Göğsüne gelen kurşun ile yaralanan Ecelioğlu kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan Ecelioğlu, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

37 yaşındaki Ecelioğlu, burada doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Evli ve üç çocuk babası Ecelioğlu'nun cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

ŞÜPHELİLER BELİRLENDİ, POLİS PEŞİNE DÜŞTÜ

Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan emniyet ekipleri, olayı gerçekleştiren şüphelilerin R.A. (22) ve B.E. (19) olduğunu belirledi.

2 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

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