İzmir'de silahlı kavga bir genci canından etti

Çamlıkule Mahallesi 290 Sokak'ta iki kişi arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Silahlı kavgaya dönüşen olayda Yücehan Eryıldız (24) ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eryıldız, ambulansla kaldırıldığı Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan mahalle sakinleri, iki kişinin koşarak sokağa geldiğini, ardından silah seslerinin duyulduğunu ve kavgada çevreye bir miktar para saçıldığını belirtti.