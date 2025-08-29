İzmir’de sır ölüm! 5 gündür kayıp olarak aranıyordu: Cesedi eklentide bulundu

Düzenleme: Kaynak: DHA

İzmir’in Konak ilçesi Alsancak semtinde, 5 gündür kayıp olarak aranan 45 yaşındaki Aslı Aygan’ın cesedi, oturduğu apartmanın bahçesindeki eklentide bulundu. Aygan’ın 7’nci kattan düştüğü, bahçedeki eklentinin çatısına çarptıktan sonra zemine ulaştığı iddia edildi.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında, Konak ilçesi Alsancak Semti Kıbrıs Şehitleri Caddesi 151 numarada meydana geldi. Bir apartmanın arka bodrum eklentisinde bir kadın cesedi olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri adrese sevk edildi.

Gelen ekiplerin yaptığı araştırmada, cesedin aynı apartmanın 7'nci katında yaşayan ve 24 Ağustos'tan bu yana kayıp olarak aranan Aslı Aygan'a ait olduğu belirlendi. Evde yapılan incelemede balkon kapısının açık olduğu, Aygan'ın 7'nci kattan düşüp bahçedeki eklentisinin çatısına çarptığı ve buradan zemine düştüğü tespit edildi. Aslı Aygan'ın, göğüs kısmı ile sağ bacağında ise kırıklar olduğu belirlendi.

kayip-olarak-aranirken-oturdugu-binanin-887184-263645.jpg

Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Aslı Aygan'ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, Aygan'ın ölümüne ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.

kayip-olarak-aranirken-oturdugu-binanin-886714-263502.jpg

kayip-olarak-aranirken-oturdugu-binanin-886715-263502.jpg

kayip-olarak-aranirken-oturdugu-binanin-886716-263502.jpg

