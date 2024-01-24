İzmir’de sokak ortasında insan iskeleti bulundu. 1 yıllık olduğu tahmin ediliyor

İzmir'in Konak ilçesinde turistlerin sıkça uğradığı Tarihi Asansör yakınlarında, dün akşam saatlerinde bir insana ait iskelet bulundu.

Boş araziye hurda toplamak için gelen ve iskelet gören bir kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekibi, iskeletin bulunduğu alanı güvenlik şeridi ile kapattı.

Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, alanda detaylı çalışma yaptı.

1 YILLIK OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Olay yeri ve çevresinde yapılan araştırmada herhangi bir kimlik kartına rastlanılamadı.

İlk incelemede cinsiyeti belirlenemeyen ve üzerindeki kıyafetleri de çürüyen iskeletin yaklaşık 1 yıllık olduğu tahmin ediliyor.

Cumhuriyet savcısının yaptığı inceleme sonrası, delil torbasına konulan insan iskeleti, DNA testi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.