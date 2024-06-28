İzmir’de suya dev zam

Düzenleme: Kaynak: AA
İzmir’de suya dev zam

İzmir'de 1 Temmuz'dan itibaren uygulanacak şekilde yeni su ve atıksu tarifelerinde 1'inci kademe dışındaki kademelerde yüzde 45 oranında zam yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi (İZBB) İZSU Genel Müdürlüğü haziran ayı olağanüstü genel kurul toplantısı İZBB Meclis Başkan Vekili Altan İnanç yönetiminde büyükşehir belediyesi meclis salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda şehirde 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak yeni su ve atıksu tarifesi gündeme geldi.

KİMLERE UYGULANMAYACAĞI BELLİ OLDU

Toplantıda yeni tarife AKP'li İZBB meclis üyelerinin tepkisini çekerken eleştirilere cevap veren meclis başkan vekili Altan İnanç, "Bu meclis ilk meclis toplantısında 0-4 metreküp su kullanan yurttaşlarımızın tarifesine yüzde 25 indirim yapmıştır. Bugünkü zam oranı 0-4 metreküp su kullanan yurttaşlarımıza uygulanmayacak. Belediye başkanımızın söylediklerinde bir şaşma yoktur. 2 yıl içerisinde İzmir halkı, Türkiye ortalamasının çok altında suyu kullanan yurttaşlarımızdan olacak" dedi.

'TEFE- TÜFE'NİN YARISI'

İnanç, "Eleştirilerinizi saygıyla karşılamakla birlikte yapılan zam oranının TEFE-TÜFE ortalamasının neredeyse yarı yarıya altında olduğunu dikkatinize sunmak isterim. Ülkemizdeki ekonomik soruna sığınacak ve onları konuşacak değilim. Ama devletimizin de her alanda bir tasarruf genelgesini yayınladığını dikkatinize sunmak isterim" açıklamalarında bulundu.

Yapılan görüşmelerin neticesinde yeni su ve atıksu tarifesi oy çokluğuyla Meclis’ten geçti. Alınan karara göre İzmir'de 1 Temmuz itibariyle geçerli olacak şekilde konut ve işyeri abonelerinin su ve atıksu tarifelerinde 1'inci kademe haricindeki kademelerde yüzde 45 oranında fiyat artışı yapılmış oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal destek uygulaması kapsamında yüzde 25 indirime gidilen 0-4 metreküp arası tüketimi kapsayan birinci kademeye ise zam yapmama kararı alındı.

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