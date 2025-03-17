İzmir'de tam gaz eğlence

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini çocuklara yaşatmak amacıyla "Çık Dışarıya Oynayalım" adıyla özel Ramazan şenlikleri düzenliyor. İzmit Kent Meydanı'nda başlayan şenlikler, Ramazan ayının ilk gününden itibaren büyük bir katılımla devam ediyor. Aileler ve çocuklar, geleneksel Ramazan eğlenceleriyle dolu bu etkinlikte keyifli anlar yaşıyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen şenliklerde, her hafta sonu çocukların sevdiği karakterler sahneye çıkıyor. Bu hafta çocukların severek izlediği Hay-Hak minik izleyicileriyle buluşarak onlara unutulmaz anlar yaşattı. Çocuklar, Hacivat-Karagöz gölge oyunları ve sahne gösterileriyle geleneksel Ramazan eğlencelerine doydu.

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Şenlik alanında çocuklar için eğitici atölyeler de düzenlendi. Somuncuklar Atölyesi'nde çocuklar, ekmek yapımını öğrenerek kendi ekmeklerini hazırladı. Hamurun yoğrulmasından pişirilmesine kadar sürece katılan minikler, paylaşmanın ve emeğin değerini kavradı.

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Türk Yıldızları'nda ise çocuklar, gökyüzüne uzanan bir hayalin izinde heyecan verici yolculuğa çıktı. Osmanlı döneminin ünlü bilgini Hezarfen Ahmed Çelebi'nin Galata Kulesi'nden yaptığı efsanevi uçuş hikâyesini dinleyen çocuklar, havacılık tarihi hakkında bilgi sahibi oldu.

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İbiş ile Memiş'in sahne gösterisi, hem çocukları hem de aileleri kahkahaya boğdu. Eğlenceli diyaloglar, interaktif oyunlar ve sürpriz skeçlerle minikler keyif dolu anlar yaşadı. Gösteri boyunca çocuklar da sahneye dahil edilerek etkinliğe katıldı. Eğlencenin yanı sıra, çocuklara Ramazan'ın paylaşma ve yardımlaşma gibi değerleri de oyunlarla anlatıldı.

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Ayrıca, aileler çocuklarıyla birlikte sahneye çıkarak eğlenceli yarışmalara katıldı. Ebeveynler ve çocukların birlikte yer aldığı bu yarışmalar, hem keyifli anlara sahne oldu hem de aile bağlarını güçlendirdi. Coşku dolu anların yaşandığı etkinlikte, kazananlara sürpriz hediyeler verildi.