İzmir'de tepki çeken görüntü. Tebliğciler bu kez okullara dadandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde hayata geçirilen ‘Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum’ (ÇEDES) projesi kapsamında okullarda velilerden izinsiz dini etkinlikler yapılırken, yeni bir skandal daha ortaya çıktı.

İzmir’in Buca ilçesinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi’nde okul dışında ‘Tebliğciler’ isimli gerici grupların okul önlerinde öğrencilerle konuşmaya çalıştığı öğrenildi. Eğitimciler, gericilerin öğrencileri hedef almasına ilişkin “Laiklik karşıtı uygulamaları militanca uygulamaya koydular. Laik eğitim mücadelemizi yükselteceğiz” dedi.

“EĞİTİMDE LAİKLİK KARŞITI UYGULAMA BOMBARDIMANI”

Eğitim Sen İzmir 5 No’lu Şube Başkanı Özcan Çetin, BirGün’den Berkay Sağol’a yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

“Okullardaki öğretmen açığı, eğitim öğretim araçlarının eksikliği, yıkılan okulların öğrencilerinin başka bölgelere gönderilmesi gibi çok yoğun sorunlar var. ÇEDES projesinden sonra eğitim öğretim laiklik karşıtı uygulamalar bombardımanına tutuldu. Laik eğitim mitinginden sonra Milli Eğitim yetkilileri yasa ve yönetmeliklere aykırı laiklik karşıtı uygulamaları fütursuzca ve militanca uygulamaya koydular. Aynı gün içerisinde birçok okulda öğrenci velilerinden izin alınmadan, öğrenciler derslerden alınıp din adamlarının Kuran dinletisine götürülüyor. Bazı okullarda bu olanlardan okul müdürlerinin bile haberi yok. Gittikçe paralel bir sürece girilmeye başlandı.”

“OKULLARIN İMAM HATİPLEŞTİRİLMESİ HEDEFLENİYOR”

Bütün okulların imam hatipleştirilmesine yönelik bir çalışma var. İzmir’in hemen hemen tüm ilçelerinde Eğitim Öğretim Birliği Yasası’nı engelleyen, bunun karşısında konumlanan bir süreç yönetiliyor. Veliler özellikle çocuklarının derslerden alınıp Kuran dinletilmesine tepkili. Tüm bunlar yaşanırken, Tebliğciler okul çıkışında öğrencilerle sohbet etmeye çalışıyor. Laik eğitim mücadelemizi yükselteceğiz.”

“VELİLERİN HABERİ DAHİ YOK”

Öte yandan Buca Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören öğrenciler de önceki gün Mevlid-i Nebi Haftası kutlama programı çerçevesinde Kuran dinletilmek üzere ders saati içerisinde konferans salonuna götürüldü. Öğrencilerin etkinliğe katılımına dair velilerin izni olmadığı öğrenilirken salondaki din görevlisinin öğrencilere dini bilgiler aktardığı bildirildi.