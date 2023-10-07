İzmir'de tepki çeken görüntü. Tebliğciler bu kez okullara dadandı

İzmir Buca'da lise önünde öğrencilerin okuldan çıkmasını bekleyen ‘Tebliğci’ grupların hedefine öğrencileri aldığı öne sürüldü.

İzmir'de tepki çeken görüntü. Tebliğciler bu kez okullara dadandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde hayata geçirilen ‘Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum’ (ÇEDES) projesi kapsamında okullarda velilerden izinsiz dini etkinlikler yapılırken, yeni bir skandal daha ortaya çıktı.

İzmir’in Buca ilçesinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi’nde okul dışında ‘Tebliğciler’ isimli gerici grupların okul önlerinde öğrencilerle konuşmaya çalıştığı öğrenildi. Eğitimciler, gericilerin öğrencileri hedef almasına ilişkin “Laiklik karşıtı uygulamaları militanca uygulamaya koydular. Laik eğitim mücadelemizi yükselteceğiz” dedi.

“EĞİTİMDE LAİKLİK KARŞITI UYGULAMA BOMBARDIMANI”

Eğitim Sen İzmir 5 No’lu Şube Başkanı Özcan Çetin, BirGün’den Berkay Sağol’a yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

“Okullardaki öğretmen açığı, eğitim öğretim araçlarının eksikliği, yıkılan okulların öğrencilerinin başka bölgelere gönderilmesi gibi çok yoğun sorunlar var. ÇEDES projesinden sonra eğitim öğretim laiklik karşıtı uygulamalar bombardımanına tutuldu. Laik eğitim mitinginden sonra Milli Eğitim yetkilileri yasa ve yönetmeliklere aykırı laiklik karşıtı uygulamaları fütursuzca ve militanca uygulamaya koydular. Aynı gün içerisinde birçok okulda öğrenci velilerinden izin alınmadan, öğrenciler derslerden alınıp din adamlarının Kuran dinletisine götürülüyor. Bazı okullarda bu olanlardan okul müdürlerinin bile haberi yok. Gittikçe paralel bir sürece girilmeye başlandı.”

tebligciler.png

OKULLARIN İMAM HATİPLEŞTİRİLMESİ HEDEFLENİYOR

Bütün okulların imam hatipleştirilmesine yönelik bir çalışma var. İzmir’in hemen hemen tüm ilçelerinde Eğitim Öğretim Birliği Yasası’nı engelleyen, bunun karşısında konumlanan bir süreç yönetiliyor. Veliler özellikle çocuklarının derslerden alınıp Kuran dinletilmesine tepkili. Tüm bunlar yaşanırken, Tebliğciler okul çıkışında öğrencilerle sohbet etmeye çalışıyor. Laik eğitim mücadelemizi yükselteceğiz.”

“VELİLERİN HABERİ DAHİ YOK”

Öte yandan Buca Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören öğrenciler de önceki gün Mevlid-i Nebi Haftası kutlama programı çerçevesinde Kuran dinletilmek üzere ders saati içerisinde konferans salonuna götürüldü. Öğrencilerin etkinliğe katılımına dair velilerin izni olmadığı öğrenilirken salondaki din görevlisinin öğrencilere dini bilgiler aktardığı bildirildi.

İlgili Haberler
Tebliğcilere esnaftan tepki: Bir daha buraya gelmeyin
Pideciye giren tebliğciler kapıdaki nazar boncuğunu söktü. Ustanın bakışı olay oldu
Tebliğciler bu sefer kahvehaneye gitti. Oyun oynayan vatandaş kafasını çevirip bakmadı bile
Birahaneye giden tebliğcilere bira ikram ettiler. O anlar sosyal medyada gündem oldu
Öne Çıkanlar
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Cumhuriyet Bayramı ikramiyesini kimler ne zaman alabilecek?
Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Cumhuriyet Bayramı ikramiyesini kimler ne zaman alabilecek?
MasterChef All Star 111. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 111. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Deprem bölgesinde zor şartlarda çalışarak KPSS’de alanında ilk 100’e giren öğretmen adayı mülakatların kaldırılmamasına isyan etti
Deprem bölgesinde zor şartlarda çalışarak KPSS’de alanında ilk 100’e giren öğretmen adayı mülakatların kaldırılmamasına isyan etti
İmamoğlu’nun AKP’li Belediyede açtığı İBB'nin tesisi vatandaşa zulme dönüştü
İmamoğlu’nun AKP’li Belediyede açtığı İBB'nin tesisi vatandaşa zulme dönüştü
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
Son Haberler
Hamas saldırıları İran'da havai fişekle kutlandı Dünya
Hamas saldırıları İran'da havai fişekle kutlandı
Eşine iğne yapan erkek hemşirenin burnunu kırdı. Bu şehir eşkıyalarına kim dur diyecek Yaşam
Eşine iğne yapan erkek hemşirenin burnunu kırdı. Bu şehir eşkıyalarına kim dur diyecek
Merkez Bankası'ndan bankalara dolar talimatı:2002 yılından beri bir ilk yaşandı! Ekonomi
Merkez Bankası'ndan bankalara dolar talimatı:2002 yılından beri bir ilk yaşandı!
Birleşmiş Milletler İsrail-Filistin gündemiyle acil toplanacak Gündem
Birleşmiş Milletler İsrail-Filistin gündemiyle acil toplanacak
Bu Galatasaray hem Avrupa'da hem ligde konuşur. Sedat Kaya yazdı Spor
Bu Galatasaray hem Avrupa'da hem ligde konuşur. Sedat Kaya yazdı
Yemen'de Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı operasyonu binlerce kişi kutladı Dünya
Yemen'de Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı operasyonu binlerce kişi kutladı
Tottenham Luton Town'a tek attı. Ligde liderliğe yükseldi Spor
Tottenham Luton Town'a tek attı. Ligde liderliğe yükseldi