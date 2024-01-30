İzmir'de 'torbacı' operasyonu: 5 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Buca, Çeşme, Kiraz, Ödemiş ilçelerinde 4 adres ile Bornova ilçesindeki otobüs terminalinde operasyon düzenledi.

Operasyonda, 3 kilo 565 gram esrarın süt sağma makinesine ve 2 kilo 875 gram esrarın yem çuvallarına gizlendiği tespit edildi. Toplam 6 kilo 440 gram esrar, uyuşturucu yetiştirme düzeneği, 7 bin 256 uyuşturucu hap ve 1 kilo 37 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bu kişilerden 5’i mahkemeye çıkarıldıktan sonra tutuklandı, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.