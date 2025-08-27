İzmir’de trafik polisine şok saldırı! Görüntüler kan dondurdu

Olay, 25 Ağustos saat 14.00 sıralarında Eşrefpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kasksız gördükleri bir motosikletliyi durdurdu. Bu sırada işlem yapmak isteyen polis memuru, tekmeli ve yumruklu saldırıya uğradı.

O anlar, cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde; sırtı dönük polis memuruna koşarak gelen şüphelilerden birinin tekme ve yumruklarla saldırması yer alıyor. Bu sırada polisin de karşılık vererek şüpheliyi durdurmak istediği görülüyor.

Olay yerine destek polis ekiplerinin de gelmesiyle şüpheliler M.B. (38) M.S. (54) E.S. (37), gözaltına alındı. Şüphelilerden M.B. emniyetteki işlemleri sonrası salıverildi. Adliyeye sevk edilip Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden E.S. tutuklanırken, M.S. ise serbest bırakıldı.