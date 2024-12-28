İzmir'de uyuşturucu tacirlerinin evinden 3 bin sentetik hap ele geçirildi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başarılı operasyonu, şehirdeki uyuşturucu ticaretine karşı yürütülen mücadelede önemli bir adım oldu.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Refik Şevket İnce Mahallesi'nde H.İ. (33) ve Ö.İ. (30) isimli kişilerin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, uzun süreli teknik ve fiziki takip yaparak şüphelilerin faaliyetlerini belgeledi ve savcılıktan alınan izinle operasyon için düğmeye bastı.

Düzenlenen operasyonda, evde yapılan aramalarda 3 bin adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca, şüphelilerin evlerinde 2 adet sustalı bıçak ve 1 adet ruhsatsız havalı tüfek bulundu. Bu silahlar ve uyuşturucu maddeler, ticaretin büyüklüğünü gözler önüne serdi.