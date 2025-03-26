İzmir’de yaşlı adam feci şekilde can verdi

Kaynak: İHA

İzmir'de yolun karşısına geçmeye çalışan 91 yaşındaki Mehmet Yeşim isimli kişi kamyonun altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başladı.

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Ödemiş ilçesi Şehit Özpolat ile Karşıyaka caddelerinin kesiştiği noktada meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Yeşim (91), seyir halindeki İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresine (İZSU) ait N.T. (38) yönetimindeki 34 CTZ 983 plakalı kamyonun altında kaldı.

Talihsiz yaşlı adamı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri güvenlik önlemlerini alırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşlı adamın kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Feci şekilde hayatını kaybeden Mehmet Yeşim'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken kamyon sürücüsü N.T. ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Feci kaza ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

İzmir’de yaşlı adam feci şekilde can verdi

İzmir’de yaşlı adam feci şekilde can verdi

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