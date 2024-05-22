İzmirli depremzedelere 4 yıldır evleri teslim edilmedi

İzmir’de 30 Ekim 2020 tarihinde yaşanan depremin ardından yıkılan evlerini bekleyen depremzedeler, 4 yıldır evlerine kavuşamadı. Depremden bir yıl sonra, 2021 yılında yapımına başlanan ve 3 bin 500 konuttan oluşan rezerv alandaki evler, depremin üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen hala tamamlanmadı.

İzmir Depremi Proje Mağdurları Platformu Sözcüsü Taner Duman, konu hakkında açıklamalarda bulundu ve 4 yıldır ev ve dükkanları teslim alamadıklarını vurguladı ve “Dört yıldır tamamlanamayan ve depremzedelerin evlerini beklediği bir etaptayız. Toplam 125 ailenin burada hâlâ evlerini beklediğimiz yerdeyiz. Bizim mağduriyetimiz kimseyi muhatap bulamamamız.” ifadelerini kaydetti.

Ne TOKİ yetkilisi ne de bakanlıktan bir yetkili bulabildiklerinin altını çizen Duman, “Burası tamamen sadece Cumhurbaşkanı İzmir'e geldiğinde bir hareketlilik olan daha sonra kaderine terk edilen bir proje haline geldi. İnsanlar dört yıldır burada evlerini bekliyor” ifadesini kullandı.

“MÜTEAHHİTİN İNSİYATİFİNE KALDIK”

“Yaklaşık dört yıldır ilerlenen inşaat bu. Çeşitli nedenler işte müteahhit kimin vefat etti? İşçi yok, para yok, müteahhit battı gibi sebepler bize aktarılan sebepler. Hiçbir şekilde muhatap bulamadığımız burada müteahhidin tamamen inisiyatifine kalmış bir bekleyiş var. Binalar olduğu yerde çürüyor.” açıklamasını yapan Duman, hala balkon demirleri ve girişleri olmayan dairelerin olduğunu ifade etti.

Duman, seslerini duyan kimsenin olmadığını iletirken, “Seçim de geçti. Seçim öncesi çok sözler verildi. Seçim öncesi vereceğiz, Şeker Bayramı öncesi vereceğiz, Ramazan Bayramı sonrası vereceğiz. Şimdi Kurban sonrasına kaldı. Ama işte Kurban Bayramı sonrası teslim edilecek dediğimiz projede maalesef çalışan bir tane işimiz yok” dedi.

“BAKAN ÖZHASEKİ'Yİ BURADA HİÇ GÖRMEDİK”

Hamza Dağ’ın deprem süresince İzmir Milletvekili olduğunu kaydeden Duman, “Bize hiçbir İzmirli ‘depremzedeyi mağdur etmeyeceğiz merak etmeyin’ dediler. O zaman Çevre Şehircilik Bakanı da Murat Kurum'du. Zaten Murat Kurum hadi yine iyi kötü gelip gidiyordu. Ama Mehmet Özhaseki'yi hiç görmedik zaten.” ifadelerini kullandı.

Taner Duman, “Hamza Bey de seçim zamanı, bütün meyhaneleri gezdi ama depremzedelerin bir tanesinin yanına gelmedi. ‘Ne yaptınız? Mağdur oldunuz mu? Daireleri aldınız mı’ diye bizi ziyaret etmedi. Aynı şekilde Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Hanım da İzmir milletvekiliydi. Bu sürecin içindeydi. Necip Nasır da bu sürecin içindeydi.” açıklamasını yaptı ve İzmirli depremzedelerin halen evlerini alamadıklarının altını çizdi.

Yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenen Duman, “Kimse sorumluluk almıyor. Burada kendisini temsil eden, partisini temsil eden il yönetimi, il başkanı, milletvekilleri depremzedelerle ilgili hiçbir girişim yapmıyorlar. Deprem oldu unutuldu gitti. Bir daha deprem olursa bizi hatırlayacaklar. Ama şunu bilsinler ki hani burada İzmir'in neden kazanamıyoruz? Neden oy kaybediyoruz? Cumhurbaşkanı bence gelip şu manzarayı bile gördüğünde bizi çok daha iyi anlayacaktır.” ifadelerini kullandı.