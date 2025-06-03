İzne çıkacaklara güzel haber! Yargıtay son noktayı koydu

Yargıtay, yıllık izin ücretinin izne çıkmadan önce ödenmemesi durumunda işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebileceğine ve kıdem tazminatı talep edebileceğine hükmetti. Ayrıca, izin ücretini yasaya uygun şekilde ödemeyen işverenlere idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

YARGITAY'DAN EMSAL NİTELİĞİNDE KARAR

İş Kanunu'nda açıkça yer almasına rağmen, yıllık izin ücretlerinin zamanında ödenmemesi konusunda uygulamada yaşanan aksaklıklara Yargıtay emsal bir kararla müdahale etti. Mevzuata göre, izne çıkan işçiye kullandığı günlerin ücretinin ya peşin olarak ya da avans şeklinde ödenmesi gerekiyor. Yargıtay, işçiye bu ödemenin yapılmaması nedeniyle işten ayrılmasını "haklı fesih" kabul ederek kıdem tazminatı alabileceğine karar verdi.

İŞVERENE PARA CEZASI UYGULANACAK

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 57. maddesine göre, işverenin, yıllık ücretli izne çıkan işçiye ücretini izne başlamadan önce peşin ya da avans olarak ödemesi zorunlu. Ücrete dahil edilecek kalemler arasında fazla mesai, prim ve sosyal yardımlar yer almazken, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri ayrıca ödenir. Bu kurala uymayan işverenlere, 2025 yılı itibarıyla her işçi için 3.837 TL idari para cezası kesilecek. Bu hüküm, 1475 Sayılı Eski İş Kanunu’ndan bu yana mevzuatta yer alıyor ancak yaygın şekilde uygulanmıyordu.

İZMİR’DEKİ İKİ FARKLI KARAR UYUŞMAZLIK YARATTI

Karara konu olayda, İzmir’de çalışan iki işçi, yıllık izin ücretlerinin peşin ödenmemesini gerekçe göstererek işten ayrıldı ve kıdem tazminatı talep etti. İşveren bu talebi reddedince dava açıldı.

İşçilerden birinin davası İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 9. Hukuk Dairesi'nde görüldü. Mahkeme, işverenin işçiye toplamda 49 gün izin kullandırdığını ve işçinin peşin ödeme talebinde bulunmadığını belirterek feshi haksız buldu.

Diğer işçinin davası ise İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 15. Hukuk Dairesi tarafından değerlendirildi. Mahkeme, işverenin peşin ödeme yapmamasını 4857 Sayılı Kanun’un emredici hükmüne aykırı bularak işçinin haklı fesih yaptığını ve kıdem tazminatına hak kazandığını bildirdi.

YARGITAY: PEŞİN ÖDEME YAPILMAMASI FESİH SEBEBİDİR

İki farklı kararın uyuşmazlık yaratması üzerine dosya Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Daireleri Başkanlar Kurulu tarafından Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’ne gönderildi. Daire, 10 Mart 2025 tarihli, Esas No: 2025/2024, Karar No: 2025/2487 sayılı kararında, “Yıllık izne ilişkin ücretin, yıllık izne ayrılmadan evvel işverence peşin ödenmediği gerekçesiyle yapılan fesih haklı nedene dayalıdır” ifadelerine yer verdi.

Kararda, fazla izin verilmiş olmasının işverenin ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacağı vurgulandı. Ayrıca, işçinin peşin ödeme talebinde bulunmamış olması, işverenin sorumluluğunu ortadan kaldırmadı. Karar, oy birliğiyle alındı ve İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 15. Hukuk Dairesi’nin kararı esas alındı.

HAKLI FESİH YAPAN İŞÇİ KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR

Yargıtay, işçinin iş akdini haklı nedenle feshetmesi halinde, dava açtığı tarihten itibaren işleyen faiziyle birlikte kıdem tazminatına hak kazanacağını belirtti. Önemli bir detay ise, işçinin peşin ödeme talebinde bulunmamış olsa bile, işverenin bu ödemeyi zamanında yapmasının zorunlu olduğudur.