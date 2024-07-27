İZSU personelleri serbest bırakılmıştı! Belediye Başkanı Tugay'dan ilk açıklama geldi

İzmir'de yaşanan elektrik çarpması vakasının ardından, İZSU'nun üst düzey yöneticileri Gürkan Erdoğan ve Serdar Sadi, adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bu gelişmenin memnuniyet verici olduğunu ifade etti. İzmir Adliyesi'ne süreci bizzat takip etmek üzere gelen Başkan Tugay, Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın vefatlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan İZSU Genel Müdürü ve Yardımcısının duruşmasını bekledi.

İki yöneticinin serbest bırakılmasına karar verilmesinin ardından, Tugay adliye önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, alınan kararın kendileri için sevindirici olduğunu dile getirdi.

Hiç beklemedikleri bir anda Erdoğan ve Sadi ile İZSU eski Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu'nun gözaltına alındığını belirten Tugay, "Gözaltına alınacaklarına dair bir haber aldık ve ondan sonra bunun nereden kaynaklandığını anlamaya çalıştık. Bir bilirkişi raporundaki bazı iddialara dayanarak bu gözaltı kararının alındığını anladık." dedi.

Erdoğan ve Sadi'nin görevleri başında gözaltına alındığını aktaran Tugay, şöyle devam etti:

"Bu sürece katkı veren herkese yürekten teşekkür ediyorum. Kaybettiğimiz vatandaşlarımızla ilgili bundan sonra yürüyecek hukuki süreçte tüm şeffaflığımızla, bu sürece katkı vermek için üzerimize ne düşüyorsa yapmaya devam edeceğiz. Onlar için hiçbir zaman kaybetmeyeceğimiz bir üzüntümüz var. Ancak hepimiz adalet arıyoruz. Burada adaletin yerine gelmesi için bizler de çaba gösteriyoruz. Bugün arkadaşlarımızla ilgili verilen kararın adil olduğuna inanıyorum. Onlara geçmiş olsun diyorum. Kurumumuza geçmiş olsun."

İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan da kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür ederek, "Biz hiçbir zaman ifade vermekten, yargılanmaktan imtina etmedik. Adli makamlara süreç boyunca yardımcı olmaya çalıştık. Sürecin bu şekilde bitmesinden mutluyuz. Alınan karardan son derece mutluyuz. Sabahtan itibaren görevimizin başında olacağız. İzmir için canla başla çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 51 şüpheliden 48'i yakalanmıştı. Bu kişilerden 14'ü tutuklanmıştı.