Jack zehir tacirlerinin zulalarını patlattı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Kayseri’de polis ekipleri tarafından narkotik köpeği Jack ile yapılan çalışmalarda 3 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda il dışından kente uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen şahıslara yönelik operasyon başlatıldı.

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Yapılan operasyonda Y.T. (20), E.G. (20) ve B.E.Ö. (20) isimli şahıslar yakalanırken, narkotik arama köpeği Jack ile yapılan aramalarda 2 bin 533 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

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Ekipler tarafından bulunan materyale el konulurken, yakalanan şahıslar da işlemleri tamamlanmak üzere emniyete götürüldü.

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