Jacob Kiplimo'dan tarihe geçen koşu

Ugandalı uzun mesafe koşucusu Jacob Kiplimo, yarı maraton tarihine geçti. 24 yaşındaki atlet, Barcelona’da düzenlenen yarı maratonda 56 dakika 42 saniyede finiş çizgisini geçerek dünya rekorunu kırdı. Önceki rekor, Etiyopyalı Yomif Kejelcha tarafından Ekim ayında Valencia’da 57 dakika 30 saniye ile kaydedilmişti. Kiplimo’nun derecesi, erkekler yarı maraton dünya rekorundaki en büyük gelişim olarak kayıtlara geçti.

Olimpiyat ve Dünya Şampiyonası’nda 10.000 metre bronz madalyası bulunan Kiplimo, yarış sonrası büyük bir mutluluk yaşadı. "Bugün harika bir yarış çıkarmak istiyordum ama dünya rekoru kıracağımı beklemiyordum. İlk iki kilometrede çok güçlü başladım ve rakiplerimden ayrıldım. Yarışın ilerleyen bölümlerinde rekor temposunda koştuğumu fark edince, ne pahasına olursa olsun bu tempoyu korumaya karar verdim" dedi.

Yarış, 13°C sıcaklık ve rüzgarsız ideal hava koşullarında gerçekleşti. Kiplimo, yarış sırasında 15 kilometreyi de 39 dakika 47 saniyede tamamlayarak bu mesafede de dünya rekoru kırdı.

Ugandalı Geoffrey Kamworor 58 dakika 44 saniyelik derecesiyle ikinci sırayı alırken, Kenyalı Samuel Mailu ise 59 dakika 40 saniyede finişe ulaşarak üçüncü oldu.