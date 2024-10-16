Jahrein’den cezaevi itirafı: Saldırıya uğradım

Müstehcenlik suçlamasıyla gözaltına alınan Sosyal medya fenomeni Jahrein tahliye edildi. Gerçek adı Ahmet Sonuç olan Jahrein, tahliyesinin ardından ilk yayınını yaptı.

Yayın platformunda konuşan Jahrein, cezaevinde yaşadıklarını anlattı. Jahrein cezaevinde saldırıya uğradığını belirtirken ayrıca CHP Lideri Özgür Özel’e tepki gösterdi.

Antalya’da müstehcenlik suçlamaları sebebiyle gözaltına alınan Jahrein ve E.K. isimli bir şahıs, internet üzerinden ahlaka aykırı konuşmalar yapması sebebiyle gözaltına alınmıştı.

Konuya ilişkin Antalya İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, ünlü yayın platformu Twitch’te Jahrein'in söylediği sözler nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 226. Maddesi uyarınca müstehcenlik suçundan işlem gördüğü bilgisi paylaşıldı.

Yaptığı Twitch yayınında “müstehcenlik” olduğu suçlamasıyla tutuklanan Fenomen Jahrein rumuzlu Ahmet Sonuç, dün tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

İLK YAYININDA HERŞEYİ ANLATTI

Jahrein tutuksuz yargılama kararının ardından ilk yayını gerçekleştirdi. Binlerce kişinin canlı olarak izlediği yayında Jahrein, cezaevinde saldırıya uğradığını söyledi.

Yayında konuşan Jahrein, cezevinde “Eko” diye birine “Bu fenomen küçük kız çocuğunu taciz etmiş” diye haber verildiğini ve bunun üzerine avluda kendisine bardak fırlatıldığını açıkladı.

Jahrein, Cezaevinde hücrede yanında bulunan kişilerin günlerce kendisini öldürme planı yaptığını ancak cezaevine tacizci olarak girmediğinin öğrenilmesiyle birlikte tehditlerin sona erdiğini dile getirdi.

“ÖZGÜR ÖZEL’E YAZIKLAR OLSUN”

Jahrein aynı yayında kendisine destek vermediğini belirttiği Özgür Özel’e sert çıktı. Jahrein, binlerce kişinin izlediği yayında “Özgür Özel’e yazıklar olsun" dedi. Daha önce gözaltına alındığında Özgür Özel’in kendisini arayarak “Oraya avukat yığarız” dediğini hatırlatan Jahrein, şu ifadeleri kullandı:

“Özgür Özel’e yazıklar olsun.

Gözaltına alındığımda beni bir kere aramıştı, o zaman onların hakkında iyi konuştuğum için oraya avukat yığarız demişti.

Şimdi İmamoğlu’nun yanında olmadığım için yapılan bu hukuksuzluğu bana reva gördüler.”

JAHREİN KİMDİR?

Ahmet Sonuç, bilinen adıyla Jahrein, 29 Kasım 1988'de İstanbul'da doğdu. Leipzig Üniversitesi'nde Moleküler Fizik ve Biyokimya okumak için Almanya'ya yerleşen Sonuç, eğitim hayatı boyunca oyunlara büyük ilgi gösterdi.

YouTube üzerinden videolar çekerek ve Twitch'te yayınlar yaparak internet dünyasında oldukça poülerlik kazanan Ahmet Sonuç, 2018 yılında "Oyunun Yıldızları Ödülleri"nde en iyi yayıncı ödülünün sahibi oldu.