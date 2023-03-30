﻿Lüks otelin jakuzisinde şüpheli ölüm! Oğlu ve arkadaşı tarafından ölü bulundu

Ölümü şüpheli bulunan Barış K'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastaneye kaldırıldı. Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'ndeki otelde Barış K. (42), aynı odada kaldığı oğlu Y.Ç.K. (16) ile oğlunun arkadaşı H.İ.B. (19) tarafından jakuzide hareketsiz bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine otele gelen sağlık ekipleri, Barış K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ölümü şüpheli bulunan Barış K'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.