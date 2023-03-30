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Lüks otelin jakuzisinde şüpheli ölüm! Oğlu ve arkadaşı tarafından ölü bulundu

Samsun'un Atakum ilçesinde Barış K. aynı odada kaldığı oğlu ve onun arkadaşı tarafından jakuzide ölü bulundu.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 15:18
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Jakuzide cansız bedeni bulundu

Lüks otelin jakuzisinde şüpheli ölüm! Oğlu ve arkadaşı tarafından ölü bulundu
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Ölümü şüpheli bulunan Barış K'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastaneye kaldırıldı. Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'ndeki otelde Barış K. (42), aynı odada kaldığı oğlu Y.Ç.K. (16) ile oğlunun arkadaşı H.İ.B. (19) tarafından jakuzide hareketsiz bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine otele gelen sağlık ekipleri, Barış K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ölümü şüpheli bulunan Barış K'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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