James Harden, Ray Allen’ı geride bıraktı. Artık NBA tarihinde ikinci sırada

LA Clippers guardı James Harden, NBA tarihindeki en çok üçlük isabeti bulan oyuncular listesinde efsane şutör Ray Allen'ı geride bırakarak ikinci sıraya yerleşti. Harden geçtiğimiz gece Utah Jazz'e karşı kariyerinin 2.974'üncü üç sayılık isabetini bularak, NBA tarihinde bu alanda ikinci sıradaki Allen'ın yerini almış oldu.

Üçlük isabetini ilk çeyreğin bitimine 6:09 kala bulan Harden'ın önünde ise, kariyerinde 3.782 üçlük isabeti bulmuş olan Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry yer alıyor. Allen 2.973 üçlük isabetini 1.300 maçta bulurken, Harden bu miktara 1.086 maçta ulaşmış oldu.



JAMES HARDEN PASSES RAY ALLEN ????



This 3 moves him into 2nd ALL-TIME in three-pointers made!



CONGRATS @JHarden13 ???? pic.twitter.com/LdcF6tZhiU — NBA (@NBA) November 18, 2024

NBA tarihinde bir sezonda 300 üç sayılık isabet atan üç oyuncudan biri olan Harden, 2018-19 sezonunda 378 üçlük atmıştı. Bu listedeki diğer oyuncular ise Curry (2015-16 sezonunda NBA rekoru olan 402 isabet dahil beş kez yaptı) ve Klay Thompson (2022-23 sezonunda 301 isabet).



Allen, 2010-11 sezonunda atılan üç sayılık atışlar listesinde Reggie Miller'ı geçerek 1 numaraya yerleşmiş ve Curry, 2021-22 sezonunda kendisini geride bırakana kadar rekoru on yıldan fazla bir süre elinde tutmuştu.