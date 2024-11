James Harden, Ray Allen’ı geride bıraktı. Artık NBA tarihinde ikinci sırada

LA Clippers guardı James Harden, NBA tarihindeki en çok üçlük isabeti bulan oyuncular listesinde efsane şutör Ray Allen'ı geride bırakarak ikinci sıraya yerleşti. Harden geçtiğimiz gece Utah Jazz'e karşı kariyerinin 2.974'üncü üç sayılık isabetini bularak, NBA tarihinde bu alanda ikinci sıradaki Allen'ın yerini almış oldu.

Üçlük isabetini ilk çeyreğin bitimine 6:09 kala bulan Harden'ın önünde ise, kariyerinde 3.782 üçlük isabeti bulmuş olan Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry yer alıyor. Allen 2.973 üçlük isabetini 1.300 maçta bulurken, Harden bu miktara 1.086 maçta ulaşmış oldu.



JAMES HARDEN PASSES RAY ALLEN ????



This 3 moves him into 2nd ALL-TIME in three-pointers made!



CONGRATS @JHarden13 ???? pic.twitter.com/LdcF6tZhiU