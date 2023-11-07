James Webb keşfetti: Şimdiye kadarki en eski kara delik

Bilim insanları, evrenin oluştuğu "Büyük Patlama"dan 470 milyon yıl sonra oluşmuş şimdiye kadarki en eski kara deliği keşfetti. James Webb Uzay Teleskobu'ndan elde edilen verilere göre keşfedilen kara delik, Dünya'dan 13,2 milyar ışık yılı uzaklıkta.

KAYNAK: AA
James Webb keşfetti: Şimdiye kadarki en eski kara delik

Evrenin oluştuğu "Büyük Patlama"dan 470 milyon yıl sonra oluşmuş şimdiye kadarki en eski kara delik keşfedildi.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansından (NASA) yapılan yazılı açıklamaya göre, gökbilimcilerden oluşan bir araştırma ekibi, çalışmalarında NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu ve Chandra X-ışını Gözlemevi'nden elde edilen verilerden faydalandı.

Araştırmacılar, "Büyük Patlama"dan sadece 470 milyon yıl sonra oluşan ve bugüne kadar keşfedilmiş en eski kara deliği keşfetti.

James Webb Uzay Teleskobu'ndan elde edilen verilere göre keşfedilen kara delik, Dünya'dan 13,2 milyar ışık yılı uzaklıkta.

NASA: Şimdiye kadar bulunmuş en eski kara delik keşfedildi

Araştırmacılar, çalışma bulgularını, "erken evrenin daha büyük bir resmini doldurmak" için kullanmayı planlıyor.

Bu bulguların, evrendeki ilk süper kütleli kara deliklerden bazılarının nasıl oluştuğuna dair teorileri geliştirebileceği düşünülüyor.

Araştırmaya katkıda bulunan Princeton Üniversitesinden Dr. Andy Goulding, kara deliklerin bir kez oluştuktan sonra ne kadar hızlı büyüyebilecekleri konusunda fiziksel sınırların bulunduğunu, ancak daha büyük doğanların avantajlı olduğunu belirttti.

Yale Üniversitesinden astrofizikçi Priyamvada Natarajan, söz konusu keşfi, bazı kara deliklerin büyük gaz bulutlarından oluştuğuna dair "şimdiye kadar elde edilen en iyi kanıt" olarak nitelendirdi ve ilk kez süper kütleli bir kara deliğin galaksisindeki yıldızlar kadar ağır olduğu kısa bir aşamayı gördüklerini kaydetti.

Öne Çıkanlar
YKS başvuru tarihleri belli oldu mu? 2024 YKS ne zaman?
YKS başvuru tarihleri belli oldu mu? 2024 YKS ne zaman?
Beşiktaş'ın Kosovalı futbolcusu Rashica'nın hangi maçta oynayacağı belli oldu. Beşiktaş - Başakşehir ile İsrail - Kosova maçı aynı tarihte oynanacak
Beşiktaş'ın Kosovalı futbolcusu Rashica'nın hangi maçta oynayacağı belli oldu. Beşiktaş - Başakşehir ile İsrail - Kosova maçı aynı tarihte oynanacak
Kasım ayında burçları neler bekliyor? Kasım aylık burç yorumları
Kasım ayında burçları neler bekliyor? Kasım aylık burç yorumları
Beşiktaş'ı kimin kurtaracağını Gürel Yurttaş açıkladı. Beşiktaş'ın evlatlarına 'Sizi düşünmüyorum' diyen mi, 'Birlikte çalışacağız' diyen mi?
Beşiktaş'ı kimin kurtaracağını Gürel Yurttaş açıkladı. Beşiktaş'ın evlatlarına 'Sizi düşünmüyorum' diyen mi, 'Birlikte çalışacağız' diyen mi?
MasterChef All Star 141. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 141. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 5 Kasım MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 5 Kasım MasterChef All Star’dan kim gitti?
Son Haberler
Küçükçekmece'de kaza yapan araç sulama kanalına düştü: 1'i bebek 5 yaralı Yaşam
Küçükçekmece'de kaza yapan araç sulama kanalına düştü: 1'i bebek 5 yaralı
BM: 10 bin Filistinlinin öldürülmesi insanlığın temel değerlerine meydan okuyor Dünya
BM: 10 bin Filistinlinin öldürülmesi insanlığın temel değerlerine meydan okuyor
İsrail basını 18 ay boyunca yapılan aldatmacayı yazdı: Hamas, İsrail istihbaratını böyle kandırmış Dünya
İsrail basını 18 ay boyunca yapılan aldatmacayı yazdı: Hamas, İsrail istihbaratını böyle kandırmış
İsrail, Batı Kudüs'te bir Filistinliyi öldürdü Dünya
İsrail, Batı Kudüs'te bir Filistinliyi öldürdü
BMGK, Gazze konusunda yine anlaşma sağlayamadı Dünya
BMGK, Gazze konusunda yine anlaşma sağlayamadı
Özel'den mesleği bıraktığını açıklayan Yarkadaş'a çağrı: Kararını yeniden değerlendirmeli Gündem
Özel'den mesleği bıraktığını açıklayan Yarkadaş'a çağrı: Kararını yeniden değerlendirmeli