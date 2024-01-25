James Webb Teleskobu Büyük Macellan Bulutu'ndan görüntü yakaladı

Kaynak: Ensonhaber.com
James Webb Teleskobu Büyük Macellan Bulutu'ndan görüntü yakaladı
James Webb Uzay Teleskobu, Samanyolu'nun uydu galaksisi Büyük Macellan Bulutu'ndan yeni bir görüntü gönderdi.

James Webb Uzay Teleskobu, Büyük Macellan Bulutu'ndaki 1630 ışık yılı genişliğindeki N79 Bulutsusu'nun görüntüsünü yakalamayı başardı.

Büyük Macellan Bulutu'ndan gelen görüntüde, bir yıldızın oluşum evresi gözlemlendi.

Tarantula Bulutsusu'nun kardeşi olarak tanımlanan ve Dünya'ya 161 bin ışık yılı uzakta bulunan N79 Bulutsusu, kardeşinin iki katı hızında yıldız üretebiliyor.

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SAMANYOLU'NDAN GÖZ KAMAŞTIRICI FOTOĞRAF

Güçlü uzay teleskobundan alınan turuncu, sarı ve mavi görüntü, Samanyolu'nun bir uydu galaksisi olan Büyük Macellan Bulutu'nda bulunan 1.630 ışık yılı genişliğindeki N79 bulutsunun yıldızlararası atomik hidrojenini gözler önüne seriyor.

Bu bölge aktif olarak yıldızlar oluşturuyor ve gök bilimcilerce neredeyse keşfedilmemiş vaziyette.

James Webb ile N79 gibi yoğun yıldız doğum bölgelerini incelemek, bilim adamlarının, yıldız oluşumunun en yoğun olduğu erken evrendeki yıldız veren gaz ve toz bulutlarının bileşimi hakkında bilgi edinmesine olanak tanıyor.

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JAMES WEBB TELESKOBU NEDİR?

NASA, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) ile ortak geliştirilen James Webb teleskobu (JWST), 25 Aralık 2021’de başarıyla fırlatılarak yörüngeye yerleşmiş ve faaliyetlerine başlamıştı.

Yaşlanan Hubble Uzay Teleskobu'nun yerini alacak James Webb Uzay Teleskobu, Güneş sisteminin ötesinde keşfedilen yeni gezegenlerde yaşam olup olmadığını araştırıyor.

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