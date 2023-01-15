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James Webb'ten 13 milyar yıllık keşif

James Webb teleskobu uzayda ilginç bir keşif yaptı. 13 milyar yıl öncesinde yaşamış olan bir galaksiyi ortaya çıkan teleskop keşfedilen gezegen ve yıldızların ölmüş olabileceğinin altını çizdi.

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 09:27
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James Webb uzay teleskobu 13 milyar yıllık galaksi keşfetti

James Webb'ten 13 milyar yıllık keşif
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Missouri Üniversitesi tarafından yayınlanan araştırmaya göre; James Webb Uzay Teleskobu uzayda yeni bir galaksi keşfetti. Keşfedilen galaksinin 13 milyar yıl önce yaşadığı ifade edildi.

13 MİLYAR YIL YAŞINDAKİ GALAKSİ

Haojing Yan’ın ekip liderliğinde yapılan çalışma, büyük patlama olaylarından sadece 200 milyon yol sonra var olan bir galaksiyi ortaya çıkardı.

James Webb teleskobu ile görüntülenen ışığın 13.6 milyar yıl öncesine dayandığını belirten ekip, keşfedilen gezegen ve yıldızların ölmüş olabileceğini belirtti.
Bahsi edilen bilgilerin henüz kesin sonuçlar vermediği ifade edilirken, bilim insanları tarafından gerçekleştirilen bu keşifin ilk erken evren ve galaksi keşfi olmadığının altı çizildi.

Araştırmacılar galaksilerin dünyadan ne kadar hızla uzaklaştığını öğrenebilmek için birden fazla yönteminde kullandığını ifade etti. Bunlardan biri olan “kırmızıya kayma” yönteminde, galaksinin yaydığı ışığın ne kadarının kırmızı dalga boyuna doğru uzadığı inceledi. Bu da yıldızlardan gelen fotonların Dünya’ya ulaşmak için kat etmesi gereken mesafeyi ölçmeye yardımcı oluyor.

Yeni görüntüler ile birlikte, James Webb’in antik evrene ulaşabildiği tekrar kanıtlandı. Mars’ı ve diğer gezegenleri gözlemlemek için James Webb teleskobunu kullanarak, bu gezegenler hakkında daha fazla şey öğrenmeye devam ediyoruz.

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