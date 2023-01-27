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James Webb uzay teleskobu arızalandı. Keşiflere ara verildi

NASA'nın uzay aracı James Webb teleskobunda arıca meydana geldi. Keşiflere ara verildi.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 16:10
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James Webb uzay teleskobu arıza yaptı

James Webb uzay teleskobu arızalandı. Keşiflere ara verildi
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Dünya'dan yaklaşık olarak 1,5 milyon kilometre uzaklıkta bulunan ve 10 milyar dolara mal olan teleskop, mikro meteor parçaları gibi zorlu uzay koşullarına dayanacak şekilde tasarlanmıştı ama cihazda yine de bazı sorunlar yaşandı.

NASA tarafından yapılan açıklamaya göre; teleskopun yakın kızılötesi görüntüleme ve spektrograf – NIRISS modülünün arızalandığını ve uçuş sisteminin devre dışı bırakıldığını belirtildi. Modülü geliştiren Kanada Uzay Ajansı ve NASA sorunun kaynağını bulmak için birlikte çalışıyor. Donanım kısmına herhangi bir zararın yansımadığı da belirtilirken yapılan keşiflere ara verildiği dile getirildi.

NIRISS modülü 4 farklı araştırma için kullanılıyor. Bir tanesi ötegezegenlerden gelen ışık sinyallerini analiz ederek atmosferi oluşturan elementleri incelemek. Diğeri görüş alanında çok yakın bulunan nesneleri incelemek. Üçüncüsü tek bir seferde binlerce galaksiyi inceleyebilme ve sonuncusu da ötegezegen geçiş spektroskopisini incelemek. Bunların bazılarını aynı anda gerçekleştirebiliyor.

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