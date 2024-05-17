James Webb Uzay Teleskobu ortaya çıkardı: İki büyük kara delik birleşti

ABD Uzay ve Havacılık Ajansı'na (NASA) ait James Webb Uzay Teleskobu, erken evren döneminden büyük iki kara deliğin birleştiğini ortaya koydu.

Teleskop ile elde edilen bulgularda, Güneş'ten 50 milyon kat daha büyük olan bir kara delik ile ona yakın büyüklükte olduğu tespit edilen bir diğer kara deliğin, "Büyük Patlama"dan 740 milyon yıl sonra birleştiği belirlendi

Cambridge Üniversitesi’nde görev yapan bilim insanı Hannah Ubler, "Devasa kara delikler galaksilerin evrimini en başından beri şekillendiriyor." dedi.

Bunun şimdiye kadar bilinen en eski tarihli kara delik birleşmesi olduğu, bilim adamları tarafından yapılan açıklamada belirtildi.

Gökbilimcilerin süper kütleli kara deliklerin nasıl bu kadar büyüdüğüne ilişkin sorularına James Webb Uzay Teleskobu’nun yeni keşfi ile yanıt bulabileceği kaydedildi.

Hubble Uzay Teleskobunun yerine geçmesi amacıyla NASA tarafından 2021 yılında fırlatılan James Webb Uzay Teleskobu, Dünya'dan 1,6 milyon kilometre uzaklıkta uzaydaki en büyük gözlemevi olarak evrenle ilgili bilinmeyenleri araştırmayı sürdürüyor.