Jandae Perçem'den Ayşe Barım hakkında şoke eden sözler: Mafyalaşan sistemin mağduruyum

ID İletişim'in kurucusu olan ve birçok ünlü oyuncunun menajerliğini yapan Ayşe Barım’ın sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Barım'ın kendisine biat etmeyen oyuncuları da piyasadan uzaklaştırdığı da ileri sürülmüştü.

Daha sonra Ayşe Barım hakkında re'sen soruşturma başlatılmış yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı uygulanmıştı.

Birçok ünlü oyuncu Ayşe Barım’ın mağduru olduğunu yaşadıkları zorlukları sosyal medya hesabından dile getirmişlerdi. Mafyalaşan menajer sisteminin mağduru olduğunu açıklayan son isim ise ünlü yapımcı Jandae Perçem oldu.

"100 BİN DOLAR VEREYİM FİLMİ BANA VERSİNLER"

Instagram hesabından bir video paylaşan Jandae Perçem, Edis'in filmde kendini beğenmediğini öne sürerken dikkat çeken iddialar da ortaya attı. Ünlü şarkıcının bu durumu sonrası Ayşe Barım'ın harekete geçip dağıtımcıyı aradığını ve söz konusu dağıtımcının da korkusu yüzünden filmi vizyondan çekmeyi düşündüğünü ileri sürdü.

Şarkıcı Edis ise Jandae Perçem'in bu iddialarına karşılık olarak sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla yanıt verirken dava açacağını da duyurdu.

"ANLATTIĞI HİKAYE TAMAMEN HAYAL ÜRÜNÜDÜR"

"Candeğer Perçem'in (takma adıyla Jandae Perçem) anlattığı hikaye tamamen hayal ürünüdür. Kendisi, gerçeklikten kopuk ve kendi ismini dahi taşıyamayacak kadar hayalci biridir. Meselenin asıl özü, şahsım üzerinden haksız kazanç sağlamaya yönelik girişimleridir." diyen Edis'in "Candeğer ile dava sürecine gireceğim. Bana "kanser annenin ölümüne yetişeme" diye insanlık dışı mesaj atabilen birine dava açmak için fazla bile beklediğimi şu an farkediyorum" sözleri de bir hayli dikkat çekti.

JANDAE PERÇEM KİMDİR?

İzmir'de doğan Jandae Perçem henüz çocukken ABD'de yaşamaya başladı. merika'da oyunculuk eğitimi alan Jandae Perçem yaşamını ABD'de sürdürüyor. Yönetmen, yapımcı senaris ve oyuncu Jandae Perçem Entity Project ile dikkatleri üzerine çekti.

JANDAE PERÇEM'İN YER ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Alya (Film 2020)

Blue Lake ( Film 2020)

Surprise ( Kısa Film 2019)

Entity Project (Film 2019)

Forgotten (Kısa Film 2014)

Her Şey Yolunda Merkez (TV Dizisi) (2013)

Aşk Kaç Beden Giyer (TV Dizisi) (2012)