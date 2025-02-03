Jandarma abluka altına aldı! Komandolar devreye girdi 78 işletmeye mühür

Düzenleme: Kaynak: İHA

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde işletme belgeleri olmayan pansiyonların mühürlenme işleminde olası olayların olmaması için jandarma komandoların eşliğinde mühürlendi. Kapatılmasına karar verilen 78 işletmenin kapıları tek tek zabıta tarafından mühürlenirken jandarma bölgeyi abluka altına aldı.

Denizli'de turizm işletme belgeleri olmayan pansiyonların mühürleme işlemleri jandarma komandoların eşliğinde işletmelere giren zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilmeye başladı. Olaylı başlayan mühürleme işlemleri sorunsuz sürüyor.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Karahayıt Mahallesi'nde bulunan pansiyonlar hakkında turizm işletme belgeleri olmadığı gerekçesiyle mühürleme kararı alınmıştı. Sabah saatlerinde mahalleye gelen zabıta ekipleri belgesi bulunmayan ve geçici ruhsatlarının geçersiz olması sebebiyle turizm işletme belgesi alamayan 78 işletmeyi mühürlemek için çalışmalara başlamıştı. Zabıta ekiplerinin girdikleri ilk adreste mahalledeki işletme sahipleri ile aralarında arbede yaşandı. Öfkeli işletmecileri jandarma ekipleri güçlükle sakinleştirdi. Yapılan görüşmelerin neticesinde kesin mühürleneceği belirtilen işletme sahiplerinin kolaylık sağlaması istendi.

Olumlu görüşmeler neticesinde zabıta ekipleri muhtemel olaylara karşı jandarma komandoların eşliğinde işletmelere tek tek giderek mühürlenme işlemini gerçekleştirmeye başladı. Olaylı başlayan mühürleme işlemleri sorunsuz sürerken, jandarma ekiplerinin TOMA ile de geniş güvenlik tedbirleri aldığı görüldü.

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