Jandarma 'aslan' avına çıktı. İhbar üzerine jandarma alarma geçti

Kaynak: DHA
Jandarma 'aslan' avına çıktı. İhbar üzerine jandarma alarma geçti
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yol kenarına yavru aslan bırakıldığı ihbarı, jandarmayı alarma geçirdi. Bölgede arama çalışması başlattı.

Şanlıurfa'da yol kenarında aslan ne arasın diyeceksiniz ama bugün Siverek ilçesinden gelen bir ihbar jandarmayı alarma geçirdi. Çünkü iddiaya göre, yol kenarına yavru aslan bırıkaldığı ihbar ediliyordu.

Jandarma bölgeye yönlendirildi. Jandarma ekipleri, ihbarın yapıldığı bölgeye doğru harekete geçtı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, yol kenarına yavru bir aslan bırakıldığı ihbarı üzerine, jandarma bölgede arama çalışması başlattı.

Jandarmayı arayan kişi, Şanlıurfa-Siverek kara yolunun 7'nci kilometresinde bir otomobilden yavru aslan bırakıldığı ihbarında bulundu. Bu kişi, cep telefonuyla bölgede çektiklerini öne sürdüğü yavru aslan görüntüsünü de jandarmaya gönderdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, arama çalışması başlattı. Şu ana kadar yavru aslana rastlanmazken, ekiplerin arama çalışmaları sürüyor.

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