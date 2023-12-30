Jandarma baskın yaptı. 124 farklı cins kuş yakalandı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Osmancan Erok
Jandarma baskın yaptı. 124 farklı cins kuş yakalandı
Edirne'nin Enez ilçesinde durdurulan bir kamyonetten 124 farklı cinsten kuş ele geçirildi. Zanlıya 593.996 lira ceza kesildi.

Edirne'nin Enez ilçesinde, bir kamyonette kaçak olarak Türkiye'ye kuş sokulduğu tespit edilmesi üzerine Jandarma baskın düzenlendi. Farklı cinsten 124 kuş ele geçirildi.

Enez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine kırsal kesimdeki seyreden bir kamyonete baskın düzenledi. Aracın şoförü jandarmaları görünce kaçmaya başladı. Bir süre sonra şoför araçtan inip, kaçtı.. Araçta yapılan aramada, beş farklı cinsten papağan, posta cinsi güvercinler, keklikler, dağ bıldırcınlar olarak farklı cinslerden olmak üzere 124 kuş ele geçirildi. Kuşlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden yapılan sosya medya paylaşımı şöyle:

"Enez ilçesinde DKMP ekiplerimizce yapılan arama sonucunda bir araçta 124 adet farklı türde kuş ele geçirilmiştir. Yapılan tahkikat sonucu çeşitli cinslerde olan kuşlara el konularak ilgili şahsa toplamda 593.996 TL idari para cezası uygulanmıştır."

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