Jandarma baskınıyla ortaya çıktı: 343 kök imha edildi

Düzenleme: Kaynak: İHA

Mersin'in Bozyazı ilçesinde jandarma aldığı ihbar üzerine bir evin bahçesinde uyuşturucu yetiştiriliyor bilgisi üzerine baskın düzenledi. Kapalı olarak düzenlenen bahçede hint keneviri bitkisi ekili alanı tespit etti. 343 kök hint keneviri sökülerek imha edildi.

Alınan bilgiye göre, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Anamur İlçe Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ekipleri uyuşturucuyla mücadele çerçevesine çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Bozyazı ilçesi Kaledibi Mahallesi'nde bir şüphelinin uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edildi.

Bunun üzerine 56 yaşındaki şüpheli C.U.'nun tam adresini belirleyen ekipler baskın yaptı. Şüpheli gözaltına alınırken çevresi kapalı olan evin bahçesinde hint keneviri yetiştirdiği ortaya çıktı. Ekipler, bahçeden 343 kök hint keneviri bitkisi söktü. Adreste yapılan detaylı aramada ise kurutulmak için sökülmüş 22 kök hint keneviri ile 49 gram kenevir bitkisi tohumu daha ele geçirildi.

Jandarmaya götürülen şüphelinin ifadesinin alınmasının ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Jandarma baskınıyla ortaya çıktı: 343 adet kök imha edildi

Jandarma baskınıyla ortaya çıktı: 343 adet kök imha edildi

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