Jandarma definecilerin planını bozdu! Milyonluk cihaz ele geçirildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Jandarma definecilerin planını bozdu! Milyonluk cihaz ele geçirildi

Safranbolu’da izinsiz define arayan 5 kişi, jandarmanın düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin yaptıkları kazıda yaklaşık 2 milyon lira değerindeki define arama cihazları ele geçirildi.

Safranbolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Safranbolu ilçesinde kaçak kazı yaptığı belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda izinsiz define aradığı tespit edilen 5 kişi, 7 adet alan tarama çubuğu, 4 adet el dedektörü, 2 adet bilgisayar, birer adet su arama cihazı, akü, alan tarama cihazı ve çeşitli malzemelerle birlikte suçüstü yakalandı.

Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon lira olduğu bildirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Jandarma definecilerin planını bozdu! Milyonluk cihaz ele geçirildi

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