Jandarma Genel Komutanlığı memur alacak. Başvuru şartları belli oldu

Düzenleme: Kaynak: AA
Jandarma Genel Komutanlığı memur alacak. Başvuru şartları belli oldu

Jandarma Genel Komutanlığı'nın karargahında ve ona bağlı birimlerde çalıştırılmak üzere doğrudan alım yoluyla 15 devlet memuru pozisyonu için personel alımı yapılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı ilanına göre, söz konusu karargah ve bağlı birimlerde görevlendirilmek üzere doğrudan alım yoluyla bir veteriner, bir mühendis, iki mütercim, üç sosyolog ve sekiz hizmetli olmak üzere toplamda 15 devlet memuru alınacak.

Başvurular, bugünden itibaren 30 Haziran tarihine kadar saat 23.59'a dek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) aracılığıyla ve e-Devlet üzerinden "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresinden yapılabilecek.

İlgili ilanın ayrıntılarına "https://www.jandarma.gov.tr", "https://www.jsga.edu.tr" ve "https://www.kamuilan.sbb.gov.tr" internet siteleri üzerinden erişilebilecek.

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